ESA сообщило о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии
Область слабого магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась с 2014 г. почти вдвое по сравнению с площадью континентальной Европы. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).
Ученые обнаружили увеличение аномалии, используя данные о магнитном поле, полученные за 11 лет с помощью группировки спутников Swarm.
Отмечается, что Южно-Атлантическая аномалия представляет особый интерес с точки зрения космической безопасности. Это связано с тем, что спутники, пролетающие над этим регионом, подвергаются воздействию более высоких доз радиации, что может привести к сбоям в работе или повреждению критически важного оборудования и даже к отключению электроэнергии.
Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) - это обширная область в Южной Атлантике, где внутренний радиационный пояс Ван Аллена находится на минимальной высоте, опускаясь до 200 км над поверхностью Земли. Это приводит к тому, что уровень космической радиации в этом регионе значительно выше, чем в других районах планеты на той же широте. Главная причина ее возникновения - особенности строения ядра Земли и неоднородность ее магнитного поля. Магнитная ось Земли не совпадает с географической осью и смещена от центра планеты примерно на 700 км в сторону Тихого океана. Из-за этого магнитное поле «слабее» над Атлантическим полушарием. Также под регионом ЮАА, на границе между жидким внешним ядром и твердой мантией, существует крупномасштабная область с обратным магнитным потоком. Это ослабляет общее магнитное поле в данном районе.