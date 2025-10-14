ESA сообщило о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии

Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) - это обширная область в Южной Атлантике, где внутренний радиационный пояс Ван Аллена находится на минимальной высоте, опускаясь до 200 км над поверхностью Земли. Это приводит к тому, что уровень космической радиации в этом регионе значительно выше, чем в других районах планеты на той же широте. Главная причина ее возникновения - особенности строения ядра Земли и неоднородность ее магнитного поля. Магнитная ось Земли не совпадает с географической осью и смещена от центра планеты примерно на 700 км в сторону Тихого океана. Из-за этого магнитное поле «слабее» над Атлантическим полушарием. Также под регионом ЮАА, на границе между жидким внешним ядром и твердой мантией, существует крупномасштабная область с обратным магнитным потоком. Это ослабляет общее магнитное поле в данном районе.