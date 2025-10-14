Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ESA сообщило о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии

Ведомости

Область слабого магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась с 2014 г. почти вдвое по сравнению с площадью континентальной Европы. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Ученые обнаружили увеличение аномалии, используя данные о магнитном поле, полученные за 11 лет с помощью группировки спутников Swarm.

Отмечается, что Южно-Атлантическая аномалия представляет особый интерес с точки зрения космической безопасности. Это связано с тем, что спутники, пролетающие над этим регионом, подвергаются воздействию более высоких доз радиации, что может привести к сбоям в работе или повреждению критически важного оборудования и даже к отключению электроэнергии.

Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) - это обширная область в Южной Атлантике, где внутренний радиационный пояс Ван Аллена находится на минимальной высоте, опускаясь до 200 км над поверхностью Земли. Это приводит к тому, что уровень космической радиации в этом регионе значительно выше, чем в других районах планеты на той же широте. Главная причина ее возникновения - особенности строения ядра Земли и неоднородность ее магнитного поля. Магнитная ось Земли не совпадает с географической осью и смещена от центра планеты примерно на 700 км в сторону Тихого океана. Из-за этого магнитное поле «слабее» над Атлантическим полушарием. Также под регионом ЮАА, на границе между жидким внешним ядром и твердой мантией, существует крупномасштабная область с обратным магнитным потоком. Это ослабляет общее магнитное поле в данном районе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её