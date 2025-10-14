На Кузбассе задержали курируемого Украиной организатора нарколаборатории

В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Челябинской области пресекли деятельность лаборатории, где ежемесячно синтезировалось около 500 кг запрещенных веществ. По ее словам, правоохранители обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе. Двое преступников изготавливали наркотик и прятали в тайниках готовую продукцию, откуда ее забирали курьеры из других регионов. Одна закладка весила от 15 до 20 кг.