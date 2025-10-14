На Кузбассе задержали курируемого Украиной организатора нарколаборатории
В Кемеровской области задержан местный житель, организовавший лабораторию по производству наркотиков при содействии украинского организованного преступного сообщества (ОПС). Задержание произошло непосредственно в процессе синтеза запрещенных веществ, пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Кузбассу.
Уточняется, что задержанный является членом межрегиональной преступной группы, куда входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Мужчина участвовал в налаженном украинским ОПС производстве синтетических наркотиков для сбыта в России.
При обыске изъяли более 38,6 кг мефедрона, свыше 1,5 т прекурсоров, реактор и другое оборудование, необходимое для производства запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанного арестовали.
В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Челябинской области пресекли деятельность лаборатории, где ежемесячно синтезировалось около 500 кг запрещенных веществ. По ее словам, правоохранители обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе. Двое преступников изготавливали наркотик и прятали в тайниках готовую продукцию, откуда ее забирали курьеры из других регионов. Одна закладка весила от 15 до 20 кг.