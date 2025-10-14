Против Ходорковского возбудили дело о насильственном захвате власти
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
Среди фигурантов указаны иноагенты Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман. Дело также возбуждено против Михаила Кокорича, Евгения Кунина, Константина Чумакова.
Против Ходорковского также возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
В ведомстве утверждают, что «Антивоенный комитет России»
Указывается, что 30 апреля 2023 г. в Берлине организация приняла так называемую «Берлинскую декларацию», в которой было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти в России. В октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии движения была создана так называемая «платформа российских демократических сил», позиционируемая Ходорковским перед Западом как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».
В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов Ходорковского арестовали. По итогам года с состоянием $15,2 млрд он занял первое место в первом рейтинге русского Forbes. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери. Сейчас он живет за границей.