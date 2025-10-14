Газета
Главная / Общество /

Скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Ведомости

На 69-м году жизни скончался Александр Дитятин – трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена. Об этом сообщили на сайте университета.

Ректор университета Сергей Тарасов от имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Он отметил, что Дитятин также был прекрасным наставником, щедро делившимся своими знаниями со студентами.

Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена
ITAR-TASS

Дитятин – трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. Он завоевал медали во всех видах программы на Олимпийских играх 1980 г. в Москве, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

После завершения спортивной карьеры Дитятин перешел к тренерской и педагогической деятельности. Окончив Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, он с 2002 г. возглавлял кафедру гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. За свои достижения был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а в 2004 г. был включен в Международный зал гимнастической славы.

