Скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

После завершения спортивной карьеры Дитятин перешел к тренерской и педагогической деятельности. Окончив Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, он с 2002 г. возглавлял кафедру гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. За свои достижения был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а в 2004 г. был включен в Международный зал гимнастической славы.