Суд сообщил, что нижегородский некрополист продолжает лечение в психбольнице

В ноябре 2011 г. Москвин был задержан по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. При обыске в его доме и гараже были обнаружены 26 кукол, изготовленных из мумифицированных останков. В деле насчитывается 38 эпизодов.