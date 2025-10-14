Суд сообщил, что нижегородский некрополист продолжает лечение в психбольнице
Анатолий Москвин, обвинявшийся в надругательстве над телами умерших девочек, продолжает находиться на лечении в психиатрической больнице. Новых материалов от медучреждения в суд не поступало, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Нижегородской области.
По данным агентства, 7 мая постановлением Ленинского райсуда Нижнего Новгорода Москвину был продлен на полгода срок принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.
14 октября Telegram-канал Shot сообщал, что Москвина якобы собираются выписать из психбольницы уже через месяц под опеку родственников.
В ноябре 2011 г. Москвин был задержан по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. При обыске в его доме и гараже были обнаружены 26 кукол, изготовленных из мумифицированных останков. В деле насчитывается 38 эпизодов.
Судебная экспертиза признала Москвина невменяемым, установив, что психическое расстройство лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Нижегородца освободили от уголовной ответственности по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). В мае 2012 г. суд направил его на принудительное лечение.