Кабмин нарастит финансирование нацпроекта «Семья» до 3,24 трлн рублей

Кроме того, правительство в рамках поручения президента РФ Владимира Путина повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими инфляцию темпами. В 2026 г. показатель вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 руб. Единое пособие будет проиндексировано на 6%, увеличившись на 6% – до 18 371 руб.