Кабмин нарастит финансирование нацпроекта «Семья» до 3,24 трлн рублей
Кабмин запланировал существенно увеличить количество средств, направленных на реализацию нацпроекта «Семья» в 2026 г., чтобы усилить борьбу с бедностью. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, передает его пресс-служба. Общая сумма финансирования составит 3,24 трлн руб.
«К 2030 г. планируется снизить уровень бедности ниже 7%. Для достижения этой цели правительство существенно увеличило финансирование нацпроекта «Семья» – до 3,24 трлн руб. Это позволит расширить адресные меры поддержки семей и уязвимых категорий граждан», – отметили представители кабмина.
Кроме того, правительство в рамках поручения президента РФ Владимира Путина повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими инфляцию темпами. В 2026 г. показатель вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 руб. Единое пособие будет проиндексировано на 6%, увеличившись на 6% – до 18 371 руб.
13 октября правительство сообщило, что направит дополнительные средства на реализацию мер социальной поддержки в Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карелии, Чечне, Приморском крае и Курской области. Общий объем финансирования составит почти 2 млрд руб.