Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрения в коррупции

Ведомости

В отношении заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова начали уголовное преследование в связи с подозрением в коррупции. Его уволили с места работы. Об этом сообщил Telegram-канал регионального ведомства.

Основанием для подозрения стали проверочные мероприятия, которые осуществили при координирующей роли Генпрокуратуры, говорится в сообщении.

До назначения прокурором Белгородской области с марта 2022 г. по сентябрь 2025 г. Смирнов служил на посту Всеволожского прокурора в Ленинградской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её