Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрения в коррупции
В отношении заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова начали уголовное преследование в связи с подозрением в коррупции. Его уволили с места работы. Об этом сообщил Telegram-канал регионального ведомства.
Основанием для подозрения стали проверочные мероприятия, которые осуществили при координирующей роли Генпрокуратуры, говорится в сообщении.
До назначения прокурором Белгородской области с марта 2022 г. по сентябрь 2025 г. Смирнов служил на посту Всеволожского прокурора в Ленинградской области.