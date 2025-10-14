Газета
Общество

Умер американский R&B-исполнитель Ди Энджело

Ему был 51 год
Ведомости

Американский R&B-исполнитель Ди Энджело умер в возрасте 51 года в Нью-Йорке. Об этом сообщило Variety.

Как сообщила семья артиста, Ди Энджело (настоящее имя – Майкл Юджин Арчер) боролся с раком.

Арчер родился в Ричмонде, штат Виргиния, 11 февраля 1974 г. Ди Энджело за 35-летнюю карьеру выпустил три студийных альбома – Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) и Black Messiah (2014).

Особенностью его работ было сочетание классического R&B с хип-хоп-звучанием. Ди Энджело получил четыре премии «Грэмми» и сыграл ключевую роль в становлении эры неосоула 1990-х, отмечает Variety.

