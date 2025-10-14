Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Запесоцкий заявил, что не собирается сотрудничать со следствием

Ведомости

Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий не намерен идти на сделки со следствием по делу о хищениях. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления. <…> Мне известно, что сейчас в отношении меня рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказал он.

Запесоцкий также намерен потребовать $1 млн со СМИ, опубликовавшего статью о его деятельности. Он заявил, что его «доброе имя стоит достаточно много», поскольку ему доверяло «огромное количество людей».

14 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили, что за два года университет потратил более 74 млн руб. на зарубежные поездки бывшего ректора и членов его семьи, а также на оплату ресторанов и других расходов.

Кроме того, по данным издания, ведомства обнаружили факты растраты более 21,5 млн руб. на аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и квартиры Запесоцкого в центре Санкт-Петербурга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её