Запесоцкий заявил, что не собирается сотрудничать со следствием
Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий не намерен идти на сделки со следствием по делу о хищениях. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
«Я не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления. <…> Мне известно, что сейчас в отношении меня рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказал он.
Запесоцкий также намерен потребовать $1 млн со СМИ, опубликовавшего статью о его деятельности. Он заявил, что его «доброе имя стоит достаточно много», поскольку ему доверяло «огромное количество людей».
14 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили, что за два года университет потратил более 74 млн руб. на зарубежные поездки бывшего ректора и членов его семьи, а также на оплату ресторанов и других расходов.
Кроме того, по данным издания, ведомства обнаружили факты растраты более 21,5 млн руб. на аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и квартиры Запесоцкого в центре Санкт-Петербурга.