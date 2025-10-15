Росавиация ограничила работу аэропорта в Уфе

Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября силы ПВО сбили над российскими регионами 59 украинских беспилотников. Из них 17 единиц были уничтожены над Ростовской областью, еще 12 – над Волгоградской. В Белгородской области российские военные ликвидировали 11 беспилотников, в Воронежской – девять, в Крыму – четыре. Три воздушных цели было поражено над акваторией Черного моря и по одной – в Брянской, Курской и Орловской областях.