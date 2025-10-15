Росавиация ограничила работу аэропорта в Уфе
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.
Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта в Волгограде, они уже отменены. Ранним утром ограничения на полеты были установлены в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Нижнекамска («Бегишево»).
Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября силы ПВО сбили над российскими регионами 59 украинских беспилотников. Из них 17 единиц были уничтожены над Ростовской областью, еще 12 – над Волгоградской. В Белгородской области российские военные ликвидировали 11 беспилотников, в Воронежской – девять, в Крыму – четыре. Три воздушных цели было поражено над акваторией Черного моря и по одной – в Брянской, Курской и Орловской областях.