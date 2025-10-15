Газета
ВЦИОМ: две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет

Ведомости

Большая часть россиян (67%) допускают 5-10-летнюю разницу в возрасте между партнерами в отношениях и браке, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом 20% респондентов отметили, что возраст не имеет значения.

По данным аналитиков, треть участвовавших в исследовании россиян заявили, что считают допустимой разницу не более 5 лет. Еще 33% назвали нормальными в этом вопросе 10 лет. Следующим промежутком стала разница до 15 лет, которую могли бы одобрить 7% респондентов. Еще больший разрыв оказался допустимым для 3% россиян.

При этом возрастное отличие между партнерами на 15–20 лет, по данным аналитического центра, воспринимается большей частью опрошенных в качестве, скорее, проблемы, а не нормы. Среди старшего поколения больше всего людей, которые не могли бы одобрить такой разрыв.

При большой разнице в возрасте партнеров (15-20 лет) более социально одобряемым для россиян является вариант, когда мужчина старше. Его считают приемлемым 78%, нормальным – 23%, а допустимым, хотя и нежелательным, – 55%. Только 16% назвали ситуацию неприемлемой. В обратном же случае у 46% россиян разрыв допустим, но не желателен, нормальным он стал для 13% опрошенных, неприемлемым – для 33%.

Эксперты подчеркнули, что для мужчин молодая партнерша - «символ статуса, власти, тогда как для женщины в любой ситуации это репутационный риск: общество скорее обвинит ее или в расчете, или в несерьезности».

