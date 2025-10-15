ВЦИОМ: две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет

При большой разнице в возрасте партнеров (15-20 лет) более социально одобряемым для россиян является вариант, когда мужчина старше. Его считают приемлемым 78%, нормальным – 23%, а допустимым, хотя и нежелательным, – 55%. Только 16% назвали ситуацию неприемлемой. В обратном же случае у 46% россиян разрыв допустим, но не желателен, нормальным он стал для 13% опрошенных, неприемлемым – для 33%.