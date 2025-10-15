В Госдуме выступили за право многодетных отцов-одиночек на досрочную пенсию
Многодетные отцы-одиночки должны иметь возможность уйти на пенсию досрочно, как это делают многодетные матери, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. Он выразил такое мнение в том числе по случаю Дня отца, который в России празднуется 19 октября.
Нилов напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне. По его мнению, важно распространить действие этой льготы и на многодетных отцов. Депутат пояснил, что эта дискуссия вызывает «яростные» споры, поэтому компромиссом могло бы стать предоставление досрочного выхода на пенсию именно многодетным отцам-одиночкам.
«В силу разных жизненных обстоятельств отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить. Но, конечно, для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы», – подчеркнул Нилов.
В России многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно при наличии стажа в 15 лет. Если они родили и воспитали троих детей, пенсионный возраст сокращается до 57 лет, четырех детей – 56 лет. При пятерых и более детях – 50 лет. При этом время ухода за детьми до их полутора лет включается в страховой стаж женщины.