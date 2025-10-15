В Госдуме выступили за право многодетных отцов-одиночек на досрочную пенсию

В России многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно при наличии стажа в 15 лет. Если они родили и воспитали троих детей, пенсионный возраст сокращается до 57 лет, четырех детей – 56 лет. При пятерых и более детях – 50 лет. При этом время ухода за детьми до их полутора лет включается в страховой стаж женщины.