«Антиконтрафакт»: зумеры согласны на подделки
Молодежь стран ЕАЭС осведомлена о существовании контрафакта, однако это знание не влияет на их потребительское поведение. Несмотря на понимание, что подделки могут быть опасны для здоровья, молодые люди часто рассматривают их как доступную альтернативу брендам, особенно в категориях одежды, обуви и косметики. Об этом свидетельствуют предоставленные «Ведомостям» данные исследования ассоциации «Антиконтрафакт».
Для 42% опрошенных в возрасте от 17 до 25 лет покупка подделки допустима, если нет вреда здоровью, а для 38% главной причиной стала высокая цена оригинала. Более 45% респондентов хотя бы раз покупали контрафакт, при этом 90% никогда не сообщали о нарушениях.
Как отметил первый вице-президент ассоциации Байсолт Хамзатов, контрафакт является каналом финансирования криминальных структур, а покупатель становится частью теневой экономики. Ключевым фактором для изменения поведения является переход от формальной информированности к осознанности.
По данным исследования, 66% видят в подделках угрозу, но главным страхом является риск для здоровья. При этом финансирование преступной среды волнует лишь 12% молодых людей. Ключевым переломным моментом может стать просвещение: 66% заявили, что знание о связи контрафакта с преступностью заставило бы их отказаться от покупки. Молодежь видит решение проблемы в ужесточении наказаний для производителей и продавцов, но не считает себя ответственной за спрос, формирующий нелегальный рынок.