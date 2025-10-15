«Антиконтрафакт»: зумеры согласны на подделки

По данным исследования, 66% видят в подделках угрозу, но главным страхом является риск для здоровья. При этом финансирование преступной среды волнует лишь 12% молодых людей. Ключевым переломным моментом может стать просвещение: 66% заявили, что знание о связи контрафакта с преступностью заставило бы их отказаться от покупки. Молодежь видит решение проблемы в ужесточении наказаний для производителей и продавцов, но не считает себя ответственной за спрос, формирующий нелегальный рынок.