Жителя Туапсе задержали за вербовку россиян в террористическую организацию
Полицейские задержали в международном аэропорту Сочи жителя Тупсе, подозреваемого в вербовке россиян в террористическую организацию на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, есть основания считать, что задержанный состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. По предварительным данным, он действовал по указанию иностранного куратора. Посредством интернета мужчина вовлекал людей в противоправную деятельность. Ему удалось завербовать троих россиян. Вместе с ним они намеревались прибыть на Украину через третьи страны, чтобы вступить в террористическую организацию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Фигурант заключен под стражу.
15 октября в управлении ФСБ по Белгородской области сообщили, что суд приговорил белгородца к 15 годам колонии за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремистские призывы (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В декабре 2023 г. фигурант вступил в «Легион Свобода России»