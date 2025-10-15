Жителя Туапсе задержали за вербовку россиян в террористическую организацию

По ее словам, есть основания считать, что задержанный состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. По предварительным данным, он действовал по указанию иностранного куратора. Посредством интернета мужчина вовлекал людей в противоправную деятельность. Ему удалось завербовать троих россиян. Вместе с ним они намеревались прибыть на Украину через третьи страны, чтобы вступить в террористическую организацию.