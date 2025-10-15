Грубо уволенный глава района Самарской области госпитализирован

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в грубой форме предложил уволиться Жидкову после того, как последний назвал камень с разбитой мемориальной табличкой «просто камнем». По словам губернатора, в будущем на этом месте воздвигнут обелиск жителям Самарской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям, – это край», – сказал Федорищев. После увольнения Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом.