Грубо уволенный глава района Самарской области госпитализирован
Госпитализированный глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков находится в больнице, его состояние стабильно, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.
«Юрий Жидков госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациента стабильное», – рассказали агентству в ведомстве.
14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в грубой форме предложил уволиться Жидкову после того, как последний назвал камень с разбитой мемориальной табличкой «просто камнем». По словам губернатора, в будущем на этом месте воздвигнут обелиск жителям Самарской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям, – это край», – сказал Федорищев. После увольнения Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом.
Глава Кинельского района находится на своем посту с 2020 г., до этого в течение пяти лет он работал в должности первого замглавы района.