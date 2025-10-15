Газета
Главная / Общество /

Экс-зампредседателя правительства Альфреда Коха внесли в перечень террористов

Ведомости

Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха (считается в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства. 

В реестр также попали адвокат Николай Полозов (считается в России иноагентом), журналист Александр Морозов (считается в России иноагентом) и писатель Игорь Эйдман (считается в России иноагентом).

Кох родился 28 февраля 1961 г. Он занимал пост заместителя председателя правительства с марта по август 1997 г. Кох ушел с должности в связи с уголовным делом о злоупотреблениях должностными полномочиями. В декабре 1999 г. его дело прекратили по амнистии. После этого он работал в СМИ и занимался писательской деятельностью. 

В 2015 г. Кох переехал на ПМЖ в Германию. Там он занимается бизнесом в сфере недвижимости и строительства. 

В 2014 г. против Коха возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК России (контрабанда культурных ценностей), после чего он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, он попытался вывезти дорогостоящую картину Бродского через аэропорт «Шереметьево» без соответствующих разрешений.

