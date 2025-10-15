Экс-зампредседателя правительства Альфреда Коха внесли в перечень террористов

Кох родился 28 февраля 1961 г. Он занимал пост заместителя председателя правительства с марта по август 1997 г. Кох ушел с должности в связи с уголовным делом о злоупотреблениях должностными полномочиями. В декабре 1999 г. его дело прекратили по амнистии. После этого он работал в СМИ и занимался писательской деятельностью.