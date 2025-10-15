Суд утвердил взыскание с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн рублей
Адвокат Дерипаски пояснил, что полученные средства будут направлены на развитие детского спорта в Краснодарском крае. По его словам, суд обоснованно отклонил аргументы защиты о чрезмерности суммы: «С публикацией ознакомились более 28 млн человек, и получается, что за один просмотр с Тинькова взыскали примерно 1,37 руб., что нельзя считать чрезмерным».
31 июля Реутовский городской суд признал публикации Тинькова в адрес Дерипаски ложными и оскорбительными, удовлетворив исковые требования. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию и установил штраф в размере 100 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения. Поводом для обращения в суд стало сообщение, размещенное Тиньковым в соцсети. Защита предпринимателя пыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.
16 февраля 2024 г. Минюст включил Тинькова в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что предприниматель распространял материалы других иностранных агентов, публиковал недостоверные сведения о деятельности российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине.