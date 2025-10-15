Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд утвердил взыскание с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн рублей

Ведомости

Московский областной суд оставил в силе решение о взыскании с предпринимателя Олега Тинькова (считается в России иноагентом) 40 млн руб. в пользу бизнесмена Олега Дерипаски за оскорбительные высказывания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Дерипаски пояснил, что полученные средства будут направлены на развитие детского спорта в Краснодарском крае. По его словам, суд обоснованно отклонил аргументы защиты о чрезмерности суммы: «С публикацией ознакомились более 28 млн человек, и получается, что за один просмотр с Тинькова взыскали примерно 1,37 руб., что нельзя считать чрезмерным».

31 июля Реутовский городской суд признал публикации Тинькова в адрес Дерипаски ложными и оскорбительными, удовлетворив исковые требования. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию и установил штраф в размере 100 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения. Поводом для обращения в суд стало сообщение, размещенное Тиньковым в соцсети. Защита предпринимателя пыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.

16 февраля 2024 г. Минюст включил Тинькова в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что предприниматель распространял материалы других иностранных агентов, публиковал недостоверные сведения о деятельности российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её