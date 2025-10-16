Скончалась номинантка на «Оскар» Пенелопа Милфорд

Карьера Милфорд началась на нью-йоркской сцене в 1971 г., а в 1979 г. она получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Среди ее знаковых работ также роли в фильмах «Бесконечная любовь» Франко Дзеффирелли и «Валькирии» Кена Рассела.