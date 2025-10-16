Газета
Общество

Скончалась номинантка на «Оскар» Пенелопа Милфорд

Ведомости
United Artists / AF Archive / ТАСС
«Возвращение домой» (1978) / United Artists / AF Archive / ТАСС

Американская актриса Пенелопа Милфорд, номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Возвращение домой», скончалась в возрасте 77 лет. Ее смерть подтвердил брат Дуг Милфорд, причина не уточняется, пишет Variety.

Карьера Милфорд началась на нью-йоркской сцене в 1971 г., а в 1979 г. она получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Среди ее знаковых работ также роли в фильмах «Бесконечная любовь» Франко Дзеффирелли и «Валькирии» Кена Рассела.

В 1980-е гг. актриса активно снималась на телевидении, а позже преподавала актерское мастерство и участвовала в театральных постановках. Последние годы жизни она посвятила реставрации исторических зданий и общественной деятельности в штате Нью-Йорк.

