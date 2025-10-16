Суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей в пользу государства

Суд разъяснил, что за управление автомобилем в пьяном виде лицом, ранее уже привлекавшимся к ответственности за аналогичное нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования, может применяться конфискация транспортного средства. При этом было отмечено, что применение данной меры не ставится в зависимость от условий жизни или материального статуса осужденного. Для конфискации достаточно двух условий: транспортное средство должно принадлежать осужденному и быть использованным им при совершении преступления, подпадающего под ст. 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) или 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).