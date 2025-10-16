Суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей в пользу государства
Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что автомобили можно изымать у водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, без учета их материального положения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
Поводом для такого решения стало рассмотрение дела водителя, дважды задержанного за езду в нетрезвом виде. Первый инцидент закончился для него административной ответственностью, а после второго было возбуждено уголовное дело. Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ, лишил его водительских прав на два года и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства. Водитель пытался оспорить решение о конфискации через кассационную инстанцию, но не преуспел в возврате машины.
Суд разъяснил, что за управление автомобилем в пьяном виде лицом, ранее уже привлекавшимся к ответственности за аналогичное нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования, может применяться конфискация транспортного средства. При этом было отмечено, что применение данной меры не ставится в зависимость от условий жизни или материального статуса осужденного. Для конфискации достаточно двух условий: транспортное средство должно принадлежать осужденному и быть использованным им при совершении преступления, подпадающего под ст. 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) или 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).