Общество

Суд приговорил учредителя завода «Телта» к семи годам колонии по делу о хищении

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы приговорил владельца пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова к семи годам лишения свободы по уголовному делу о хищении 33 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС рассказал участник процесса.

Суд также назначил ему штраф в размере 900 000 руб. 

Приговор вынесли и другим обвиняемым по делу. Бывшего генерального директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину суд приговорил к 7,5 года лишения свободы. Им также назначили штрафы в 900 000 руб. и запретили заниматься административно-хозяйственной деятельностью на три года. Бывшему военпреду завода Алексею Пальмову назначили пять лет условно со штрафом в размере 500 000 руб. и испытательным сроком на пять лет.

В сентябре 2024 г. Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России направило в суд уголовное дело в отношении сотрудников завода «Телта». Следователи обвинили их в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда сообщалось, что обвиняемые намеренно завысили себестоимость продукции и похитили более 48 млн руб., а средства разделили между собой.

8 октября в Мещанском суде Москвы завершились прения по данному делу. По версии следствия, фигуранты похитили бюджетные средства путем мошенничества при выполнении гособоронзаказа на поставку 7000 полевых телефонов в 2015–2016 гг. При производстве аппаратов использовались более дешевые комплектующие китайского производства, что противоречило условиям контракта.

