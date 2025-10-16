Суд приговорил учредителя завода «Телта» к семи годам колонии по делу о хищении

Приговор вынесли и другим обвиняемым по делу. Бывшего генерального директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину суд приговорил к 7,5 года лишения свободы. Им также назначили штрафы в 900 000 руб. и запретили заниматься административно-хозяйственной деятельностью на три года. Бывшему военпреду завода Алексею Пальмову назначили пять лет условно со штрафом в размере 500 000 руб. и испытательным сроком на пять лет.