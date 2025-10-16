Повышение уровня моря угрожает 136 млн домов по всему миру
Повышение уровня моря может привести к постепенному затоплению прибрежных городов по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадских ученых из Университета МакГилла (McGill University).
По данным ученых, в случае повышения уровня моря на 20 м к 2100 г. пострадают около 136 млн зданий из 840 млн, расположенных в Африке, Южной и Центральной Америке, а также Юго-Восточной Азии. Даже при наиболее благоприятном сценарии, если вода поднимется лишь на 0,5 м, риску разрушения подвергнутся примерно 3 млн построек. При росте уровня моря до 5 м ущерб может коснуться уже 45 млн домов.
Авторы исследования отмечают, что результаты работы помогут городским планировщикам учитывать последствия климатических изменений при развитии инфраструктуры.
15 октября Всемирная метеорологическая организация опубликовала обзор, подготовленный в рамках Всемирной программы исследований климата. В документе говорится, что повышение уровня Мирового океана является неизбежным последствием изменения климата. С начала XX в. глобальный средний уровень моря вырос на 20 см, при этом процесс продолжает ускоряться, что вызывает особую тревогу у ученых.