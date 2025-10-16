Повышение уровня моря угрожает 136 млн домов по всему миру

По данным ученых, в случае повышения уровня моря на 20 м к 2100 г. пострадают около 136 млн зданий из 840 млн, расположенных в Африке, Южной и Центральной Америке, а также Юго-Восточной Азии. Даже при наиболее благоприятном сценарии, если вода поднимется лишь на 0,5 м, риску разрушения подвергнутся примерно 3 млн построек. При росте уровня моря до 5 м ущерб может коснуться уже 45 млн домов.