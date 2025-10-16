В показе Victoria's Secret впервые приняла участие профессиональная спортсменка
Первой в истории профессиональной спортсменкой, которая приняла участие в показе мод Victoria's Secret в качестве модели, стала баскетболистка, нападающая команды «Чикаго Скай» Энджел Риз. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Риз дебютировала на подиуме в розовом белье, украшенном цветами и кружевными деталями. На нее также был накинут розовый палантин из перьев. Во время второго выхода спортсменка появилась в розовом белье, но теперь ее образ украшала стилизованная футболка с горизонтальным вырезом и знаменитые крылья ангела.
Риз родилась в Рандоллстауне (штат Мэриленд). В баскетбол она начала играть в четыре года. В старших классах на протяжении четырех лет выступала за сборную Академии Святого Франциска, три раза подряд выигрывала с этой командой чемпионат Межшкольной спортивной ассоциации Мэриленда (IAAM) и дважды – чемпионат региональной конференции.
Летом 2023 г. Риз включили в состав сборной США для участия в чемпионате страны. В ходе турнира она трижды набирала больше 10 очков за игру. Популярность ей принесли победа в чемпионате NCAA и участие в сборной США.
В драфте ВНБА 2024 г. клуб «Чикаго Скай» выбрал Риз под общим седьмым номером. По ходу сезона баскетболистка побила рекорд лиги по продолжительности серии дабл-даблов среди новичков, принося своей команде минимум по 10 очков и 10 подборов в семи играх подряд, а в дальнейшем довела серию таких игр до 13, установив новый рекорд ВНБА среди всех игроков.