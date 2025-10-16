Пятерых россиян задержали в Грузии из-за незаконной легализации доходов

По его словам, задержания были проведены в координации с генпрокуратурой «за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов». По данным следствия, одна из компаний, не имеющая соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, занималась предоставлением услуг по операциям с виртуальными активами. За последние несколько месяцев через эту компанию были проведены операции на сотни миллионов лари, включая международные транзакции, не подлежащие контролю в стране.