Пятерых россиян задержали в Грузии из-за незаконной легализации доходов
Министерство финансов Грузии задержало пятерых граждан за незаконную легализацию доходов. Об этом заявил прессе заместитель начальника следственной службы ведомства Гуга Тавберидзе, его слова приводит «РИА Новости».
По его словам, задержания были проведены в координации с генпрокуратурой «за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов». По данным следствия, одна из компаний, не имеющая соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, занималась предоставлением услуг по операциям с виртуальными активами. За последние несколько месяцев через эту компанию были проведены операции на сотни миллионов лари, включая международные транзакции, не подлежащие контролю в стране.
Расследование установило, что россияне, предположительно минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте для приобретения виртуальных активов с последующей легализацией незарегистрированного имущества. Несмотря на масштабные операции, компания и частные лица не производили налоговых отчислений в бюджет.
В результате обысков в различных локациях Тбилиси из офиса компании были изъяты $371 000, документация и компьютерная техника. У одного из фигурантов изъяли $100 000, предназначавшихся для покупки виртуальных активов, а также $250 000 при досмотре автомобиля одного из задержанных. Задержанным грозит от девяти до 12 лет лишения свободы.