Суд арестовал певицу Наоко на 13 суток после исполнения песен иноагентов
18-летнюю уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко) арестовали на 13 суток за организацию несогласованного культурного мероприятия в Санкт-Петербурге, сообщили «Ведомостям» в объединенной пресс-службе городских судов. Ее группа «Стоптайм» исполняла песни артистов-иноагентов.
Дзержинский районный суд Петербурга признал ее виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).
Протокол был составлен из-за выступления 11 октября у станции метро «Площадь Восстания». В ходе уличного концерта, как установил суд, «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Девушка пояснила, что «место исполнения песни выбрала спонтанно», поскольку ей понравился его интерьер.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вместе с тем, направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ).
В середине октября в сети завирусились видеоролики с уличных концертов группы «Стоптайм». Коллектив исполнял новую музыку артистов, считающихся в России иностранными агентами: Noize MC, «Монеточки» (оба признаны иноагентами в РФ) и др.