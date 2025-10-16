В Москве арестован экс-глава аппарата Партии пенсионеров Михаил Фальченко
Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Вместе с Фальченко под стражу взяты Олег Сабанов и Иван Седов. О связи между ними и бывшим партийным функционером не сообщается. Все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, во время избирательных кампаний обвиняемые привлекали средства под предлогом информирования граждан и проведения агитации, но потратили их по собственному усмотрению.
Защита утверждает, что состава преступления нет, а средства использовались по целевому назначению. Однако, по данным следователя, причастность фигурантов подтверждается доказательствами, а при более мягкой мере пресечения они могут оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста.
Фальченко возглавлял аппарат Партии пенсионеров с 2016 г. и участвовал в организации четырех партийных съездов, а также ряда избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 г. В сентябре 2022 г. он был уволен по решению президиума партии из-за разногласий в оценке итогов выборов.