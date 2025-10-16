При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию
По итогам обыска в администрации Калининграда изъяли документацию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан», – говорится в сообщении.
16 октября стало известно об обысках в администрации города. «РИА Новости» передавало, что мероприятия проводят МВД и ФСБ.
«Новый Калининград» писало, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой. Издание отмечало, что сейчас глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.