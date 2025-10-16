В Запорожской области при ударе дрона погиб военкор Иван Зуев

В июне 2024 г. при атаке дрона ВСУ погиб фотокорреспондент Никита Цицаги во время нахождения под Угледаром. Цицаги был удостоен независимой премии «Редколлегия» за репортаж из приграничного с Украиной города Шебекино Белгородской области.