В Запорожской области при ударе дрона погиб военкор Иван Зуев
Военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при ударе украинского дрона. Об этом сообщает агентство.
Коллега погибшего Юрий Войткевич был серьезно ранен. По данным агентства, украинская сторона нанесла по российским журналистам удар при помощи беспилотника.
Зуев несколько лет работал в агентстве «РИА Новости», был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте этого года журналисту была объявлена благодарность президента России Владимира Путина.
22 апреля военкор, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Гольдин умер в результате ранений, полученных при обстреле ВСУ. После атаки он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В июне 2024 г. при атаке дрона ВСУ погиб фотокорреспондент Никита Цицаги во время нахождения под Угледаром. Цицаги был удостоен независимой премии «Редколлегия» за репортаж из приграничного с Украиной города Шебекино Белгородской области.