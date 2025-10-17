Шадаев: погибший военкор Зуев одним из первых начал освещать теракт в «Крокусе»

Зуев освещал боевые действия на Донбассе с 2014 г. С того момента он писал о беженцах, ополченцах и проходящих боях. До этого работал в региональных уральских СМИ, в агентстве «Sputnik Ближнее зарубежье» и с 2023 г. перешел на работу в «РИА Новости», отметил министр.