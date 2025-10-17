Шадаев: погибший военкор Зуев одним из первых начал освещать теракт в «Крокусе»
Погибший в Запорожской области военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зев неоднократно вел репортажи из горячих точек и был одним из первых, кто освещал события во время теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«Еще одна невосполнимая утрата. При выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ погиб военный корреспондент "РИА Новости" Иван Зуев. Ему было 39 лет», – говорится в сообщении.
Зуев освещал боевые действия на Донбассе с 2014 г. С того момента он писал о беженцах, ополченцах и проходящих боях. До этого работал в региональных уральских СМИ, в агентстве «Sputnik Ближнее зарубежье» и с 2023 г. перешел на работу в «РИА Новости», отметил министр.
Шадаев заявил, что Зуев и его коллега Юрий Войткевич, получивший тяжелые ранения, отважно выполняли свой журналистский долг.
Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября. Зуев несколько лет работал в агентстве «РИА Новости», был отмечен ведомственными и государственными наградами.
Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, в 2023 г. – корреспондент Ростислав Журавлев.