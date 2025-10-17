Газета
Росавиация сняла ограничения на рейсы в Краснодаре и Сочи

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Краснодара («Пашковский») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

О введении меры в аэропорту Сочи Кореняко сообщал в 02:46 мск 17 октября, об ограничениях в Краснодаре – в 00:31 мск. О возобновлении работы воздушных гаваней он проинформировал в 06:18 мск.

 В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в Сочи.

В течение ночи также действовали ограничения в аэропортах Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Саратова («Гагарин»). В настоящее время мера продолжает работать в воздушных гаванях Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Казани, Ижевска и Уфы.

