Росавиация сняла ограничения на рейсы в Краснодаре и Сочи
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Краснодара («Пашковский») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
О введении меры в аэропорту Сочи Кореняко сообщал в 02:46 мск 17 октября, об ограничениях в Краснодаре – в 00:31 мск. О возобновлении работы воздушных гаваней он проинформировал в 06:18 мск.
В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в Сочи.
В течение ночи также действовали ограничения в аэропортах Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Саратова («Гагарин»). В настоящее время мера продолжает работать в воздушных гаванях Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Казани, Ижевска и Уфы.