Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация отменила ограничения в семи аэропортах

Ведомости

Росавиация отменила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Ярославля («Туношна») и Ижевска. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Ограничения вводились в течение ночи 17 октября. В период их действия на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, три самолета, летевшие в Казань, и один самолет, направлявшийся в Ярославль.

Ранним утром 17 октября Росавиация также сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Краснодара («Пашковский»).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте