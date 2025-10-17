Росавиация отменила ограничения в семи аэропортах
Росавиация отменила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Ярославля («Туношна») и Ижевска. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.
Ограничения вводились в течение ночи 17 октября. В период их действия на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, три самолета, летевшие в Казань, и один самолет, направлявшийся в Ярославль.
Ранним утром 17 октября Росавиация также сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Краснодара («Пашковский»).