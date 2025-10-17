Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту Кишинева в багаже нашли взрывное устройство

Ведомости

В аэропорту Кишинева обнаружено взрывное устройство в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает молдавский портал Index.

По данным издания, подозрительный предмет выявили при досмотре багажа гражданина Албании, планировавшего вылететь из Кишинева в Милан. После обнаружения устройства владелец чемодана скрылся, его разыскивает полиция.

На месте работают саперы, которые исследуют найденный объект и проводят мероприятия по его обезвреживанию. Из здания аэропорта эвакуируют пассажиров и персонал.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь