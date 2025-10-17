В аэропорту Кишинева в багаже нашли взрывное устройство
В аэропорту Кишинева обнаружено взрывное устройство в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает молдавский портал Index.
По данным издания, подозрительный предмет выявили при досмотре багажа гражданина Албании, планировавшего вылететь из Кишинева в Милан. После обнаружения устройства владелец чемодана скрылся, его разыскивает полиция.
На месте работают саперы, которые исследуют найденный объект и проводят мероприятия по его обезвреживанию. Из здания аэропорта эвакуируют пассажиров и персонал.