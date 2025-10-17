Газета
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Галицкого

Ведомости

Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого на сумму в 435 млн руб. по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.  

Рыночная стоимость арестованного имущества может превышать 1,2 млрд руб. По иску назначена экспертиза для установления точной цены.

В списке арестованного имущества Галицкого – квартира на Патриарших прудах, загородный дом в поселке «Миллениум парк», квартира в клубном доме «Тургенев» и др.

«РИА Новости» сообщает, что суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. У них двое детей, которые имеют гражданство России и США.

По данным агентства, супруги развелись в марте. Верховный суд Калифорнии постановил, что дети будут проживать с матерью. Они жили в Подмосковье, но в конце мая отец забрал дочерей из школы и уехал с ними в неизвестном направлении.

Адвокат бывшей жены Галицкого Рубен Маркарьян рассказал «РИА Новости», что она обратилась в американские органы с заявлением о похищении детей, но реакции не последовало. Тогда она подала заявление в России.

Галицкую уже опросили в УВД Центрального административного округа Москвы. Алия встретилась с ними в Швейцарии, но не смогла вернуть домой, так как документы дочерей находятся у отца, уточнил адвокат.

Галицкий покинул совет директоров «Альфа-банка» весной 2023 г.

