Умер сооснователь рок-группы Kiss Дэниел «Эйс» Фрейли
На 75-м году жизни скончался музыкант, гитарист и один из основателей рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление его семьи.
Причиной смерти музыканта стали травмы, которые он получил при падении в прошлом месяце. Последние мгновения своей жизни Фрейли провел с семьей.
Фрейли родился 27 апреля 1951 г. в Бронксе (район Нью-Йорка, США) в семье музыкантов. Прозвище «Эйс» (туз) Фрейли получил от друзей благодаря своему умению лихо обращаться с девушками. Впоследствии это прозвище закрепилось за ним на всю жизнь.
4 января 1973 г. Фрейли пришел в Kiss по объявлению о поиске лид-гитариста. После этого участники группы решили взять псевдонимы. Так он превратился в «Космического Эйса» и придумал для себя образ инопланетного существа.
В 1974 г. Kiss выпустили свой первый одноименный альбом. В 1981 г. группа выпустила альбом Music From The Elder, который стал провальным. После этого Фрейли покинул группу, что стало для нее ударом.
В 1995 г. для выступления на программе канала MTV – Unplugged, музыкант вернулся в Kiss. В следующем году группа воссоединилась в оригинальном составе. В 1998 г. они выпустили альбом Psycho Circus, ставший «платиновым».
В 2000 г. было объявлено о проведении прощального тура (Farewell Tour) и последующем прекращении деятельности Kiss. 24 февраля 2002 г. Kiss были приглашены выступить на закрытии Зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Это было последним выступлением Фрейли в составе группы.