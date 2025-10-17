В Ростове 15 участников нацбатальона «Айдар» приговорили к срокам до 21 года
Южный окружной военный суд приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар
Адвокаты сообщили, что обжалуют приговор.
Дело касается 18 человек. В отношении еще троих дело выделили в отдельное производство. Гособвинение запрашивало для участников «Айдара» сроки от 20 до 24 лет лишения свободы.
Фигурантам дела вменяются ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти и насильственное удержание власти), ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), сообщил «Коммерсантъ».
Большая часть фигурантов была задержана в феврале – апреле 2022 г. военнослужащими союзных сил ДНР и РФ. Дело о нацбатальоне «Айдар» признано одним из самых массовых в суде.