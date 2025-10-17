Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД России объявило в розыск аналитика Крутихина

Ведомости

Аналитик по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин (внесен в реестр террористов и экстремистов, считается иноагентом в РФ) объявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.

Крутихина объявили в розыск по уголовной статье. По какой – не уточняется.

15 октября Крутихина включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. 

С 25 августа 2023 г. Крутихин находится в реестр иноагентов. По данным ведомства, Крутихин распространял фейки об органах власти и о российской армии, а также получал поддержку от иностранных источников. Сейчас он проживает за рубежом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь