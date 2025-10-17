МВД России объявило в розыск аналитика Крутихина
Аналитик по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин (внесен в реестр террористов и экстремистов, считается иноагентом в РФ) объявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.
Крутихина объявили в розыск по уголовной статье. По какой – не уточняется.
15 октября Крутихина включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.
С 25 августа 2023 г. Крутихин находится в реестр иноагентов. По данным ведомства, Крутихин распространял фейки об органах власти и о российской армии, а также получал поддержку от иностранных источников. Сейчас он проживает за рубежом.