При взрыве в Стерлитамаке пострадали восемь человек
Число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке составило восемь человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Трое из пострадавших извлечены из под завалов и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации, написал он в Telegram. Также у двух человек зафиксировано состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
Взрыв произошел в одном из цехов ФКП «Авангард» в Стерлитамаке вечером 17 октября. Причины взрыва официально неизвестны.