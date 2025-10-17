Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При взрыве в Стерлитамаке пострадали восемь человек

Ведомости

Число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке составило восемь человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. 

Трое из пострадавших извлечены из под завалов и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации, написал он в Telegram. Также у двух человек зафиксировано состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. 

Взрыв произошел в одном из цехов ФКП «Авангард» в Стерлитамаке вечером 17 октября. Причины взрыва официально неизвестны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте