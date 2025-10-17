При взрыве в Стерлитамаке пострадали восемь человек

Трое из пострадавших извлечены из под завалов и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации, написал он в Telegram. Также у двух человек зафиксировано состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.