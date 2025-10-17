Директор департамента Минфина Бегчин стал заместителем главы ведомства
Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин стал замминистра финансов, сообщила пресс-служба ведомства. Распоряжение о его повышении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По данным Минфина, Бегчин на новом посту займется вопросами нормативного обеспечения и методологией бюджетного процесса. Кроме того, в его задачи войдет методология финансового обеспечения госпрограмм и нацпроектов. Бегчин будет курировать проектную деятельность Минфина.
Новый замминистра финансов работает в ведомстве с 2007 г. Должность директора департамента он занимал с 2019 г. Бегчин родился в 1986 г., окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».