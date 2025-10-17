Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Директор департамента Минфина Бегчин стал заместителем главы ведомства

Ведомости

Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин стал замминистра финансов, сообщила пресс-служба ведомства. Распоряжение о его повышении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным Минфина, Бегчин на новом посту займется вопросами нормативного обеспечения и методологией бюджетного процесса. Кроме того, в его задачи войдет методология финансового обеспечения госпрограмм и нацпроектов. Бегчин будет курировать проектную деятельность Минфина.

Новый замминистра финансов работает в ведомстве с 2007 г. Должность директора департамента он занимал с 2019 г. Бегчин родился в 1986 г., окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь