На Украине числится утерянным полмиллиона единиц оружия
На Украине с февраля 2022 г. по 2025 г. утрачено 491 426 единиц оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные национальной полиции страны.
Количество пропавшего оружия в этом году практически удвоилось. На конец 2023 г. было утеряно 178 818 единиц оружия, а на конец 2024 г. – 270 945 единиц. Среди утраченного оружия 149 637 единиц (30,45%) составляют автоматы, 29 165 – пулеметы, 18 959 единиц – гранатометы.
58% утраченного оружия является иностранного производства. В марте 2022 г. МВД Украины сообщало о выдаче населению десятков тысяч автоматов. Точное количество оружия на руках у граждан неизвестно.