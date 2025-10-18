Главу объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

Как рассказал частный детектив Михаил Локтионов, чтобы попасть в объединение Матушкина, достаточно было платить взносы. По его словам, членом партнерства необязательно может быть частный детектив, а «деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном».