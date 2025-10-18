Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Главу объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

Ведомости

Правоохранители задержали президента некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрея Матушкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Матушкин собирал сведения, составляющих государственную тайну, и передавал их за границу, а также сотрудничал с иностранной разведкой, сказал один из собеседников издания. Уточняется, что он мог поддерживать контакты с представителями Прибалтики.

Детектива арестовали еще в сентябре на два месяца. Он находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.

Как рассказал частный детектив Михаил Локтионов, чтобы попасть в объединение Матушкина, достаточно было платить взносы. По его словам, членом партнерства необязательно может быть частный детектив, а «деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном».

Объединение было основано в 2009 г. в Санкт-Петербурге. На 2019 г. в организации состояли 176 членов и около 200 партнеров, следует из информации на сайте. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь