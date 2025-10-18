Главу объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене
Матушкин собирал сведения, составляющих государственную тайну, и передавал их за границу, а также сотрудничал с иностранной разведкой, сказал один из собеседников издания. Уточняется, что он мог поддерживать контакты с представителями Прибалтики.
Детектива арестовали еще в сентябре на два месяца. Он находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.
Как рассказал частный детектив Михаил Локтионов, чтобы попасть в объединение Матушкина, достаточно было платить взносы. По его словам, членом партнерства необязательно может быть частный детектив, а «деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном».
Объединение было основано в 2009 г. в Санкт-Петербурге. На 2019 г. в организации состояли 176 членов и около 200 партнеров, следует из информации на сайте.