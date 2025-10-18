Умер российский ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый, автор работ по истории СССР и публицист, генеральный директор Центра изучения кризисного общества Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни, сообщил в Telegram-канале философ Рустем Вахитов.
Кара-Мурза был одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х–2010-х гг., отметил Вахитов. По его словам, этот человек показал «значение духа русской крестьянской общины для советского общества».
«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи», – написал также писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что книги Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на становление писателя.
Кара-Мурза родился 23 января 1939 г. в Москве. В 1968–1990 гг. работал заместителем директора Института истории естествознания и техники АН СССР, где защитил докторскую диссертацию по истории и методологии науки и техники. Кара-Мурза также был автором трудов по проблемам цивилизационных конфликтов, современной мировой экономики. С 2013 г. ученый занимал должность генерального директора Центра изучения кризисного общества.