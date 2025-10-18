Умер российский ученый Сергей Кара-Мурза

Кара-Мурза родился 23 января 1939 г. в Москве. В 1968–1990 гг. работал заместителем директора Института истории естествознания и техники АН СССР, где защитил докторскую диссертацию по истории и методологии науки и техники. Кара-Мурза также был автором трудов по проблемам цивилизационных конфликтов, современной мировой экономики. С 2013 г. ученый занимал должность генерального директора Центра изучения кризисного общества.