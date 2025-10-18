Газета
Мотоцикл папы римского продали за 156 000 евро

Мотоцикл папы римского Льва XIV продали с аукциона в Мюнхене за 156 000 евро. Это следует из информации на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

BMW R 18 Transcontinental 2024 г. был подарен Льву XIV в сентябре этого года организацией Jesus Bikers. Байкеры посетили Ватикан из германского Шаафхайма.

«Здесь [в Ватикане] мотоцикл проехал по знаменитым ступеням собора Святого Петра, а затем был припаркован на платформе, где папа расписался на топливном баке и сделал фотографии с мотоциклом», – говорится в сообщении.

Байк изготовлен по индивидуальному заказу немецкой мастерской Motorrad Witzel и окрашен в новый цвет Witzel Mystikweiß Brillant, вдохновленный «папамобилем». Средства от продажи передадут в благотворительную организацию Missio Austria, средства которой пойдут на проекты помощи детям на Мадагаскаре.

Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) был избран папой римским 8 мая 2025 г., после смерти Франциска. Его избрали с четвертой попытки. Он стал первым папой из Северной Америки, а также первым из ордена Святого Августина.

