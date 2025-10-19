Госдума предложила ввести штрафы для водителей за прием снотворных и седативных
Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за управление транспортом после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Перечень таких препаратов определит правительство РФ, и в него могут войти снотворные и седативные средства, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 000 руб. с лижением прав на срок от полутора до двух лет. Для привлечения к ответственности должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, вызванного приемом таких лекарств.
Парламентарий также предложил маркировать соответствующие лекарственные средства предупреждением «противопоказано при вождении» для удобства водителей. Это позволит сразу понимать, что препарат входит в перечень и его не стоит принимать перед поездкой за рулем.
С 01 сентября вступили в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025 № 892-р, перечень дополнен общими расстройствами психологического развития, а также изменена формулировка офтальмологических заболеваний: вместо ахроматопсии теперь указаны аномалии цветового зрения.