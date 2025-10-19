Госдума предложила ввести штрафы для водителей за прием снотворных и седативных

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за управление транспортом после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Перечень таких препаратов определит правительство РФ, и в него могут войти снотворные и седативные средства, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.