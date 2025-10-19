Басист и сооснователь Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет
Басист и один из основателей группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в субботу. Причина смерти не называется, однако музыкант ранее страдал от алкогольного заболевания печени, пишет Variety. Ему было 48 лет.
«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше сердцебиение», – написали участники коллектива. Они охарактеризовали Райверса как «чистое волшебство».
Райверс начал заниматься музыкой в школе, где играл на тубе вместе с будущим барабанщиком Limp Bizkit Джоном Отто. Позже он перешел на бас-гитару и подружился с будущим вокалистом группы Фредом Дерстом. Вместе они создали группу Malachi Sage, а в 1994 г. основали Limp Bizkit.
Группа стала одним из лидеров движения ню-метал. Их альбом Significant Other 1999 г. занял первое место в чарте Billboard 200.
Риверс покинул группу в 2015 г. по состоянию здоровья, связанному с заболеванием печени от злоупотребления алкоголем. После пересадки печени он вернулся в коллектив в 2018 г. Участники группы написали в прощальном посте: «Его дух будет жить вечно в каждом риффе, каждой сцене, каждой памяти».