Басист и сооснователь Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет

Райверс начал заниматься музыкой в школе, где играл на тубе вместе с будущим барабанщиком Limp Bizkit Джоном Отто. Позже он перешел на бас-гитару и подружился с будущим вокалистом группы Фредом Дерстом. Вместе они создали группу Malachi Sage, а в 1994 г. основали Limp Bizkit.