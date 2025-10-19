Вологодский губернатор разберется в обстоятельствах драки с участием своего зама
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намерен разобраться в обстоятельствах драки в Санкт-Петербурге, в которой оказался замешан его заместитель Иван Иноземцев. Ранее стало известно, что чиновник подрался в гостинице с предпринимателем из Пскова.
Филимонов уточнил, что вице-губернатор поехал в Петербург с женой и дочерью, это была частная поездка на соревнования ребенка. Причины бытового конфликта выясняются. Губернатор добавил, что в таких случаях необходимо сохранять холодный рассудок, «особенно если ты государственный или муниципальный служащий».
«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь в обстоятельствах», – написал он в своем Telegram-канале.
Telegram-канал Mash сообщил ранее о конфликте Иноземцева с 45-летним предпринимателем из Пскова. Позднее канал написал, что замгубернатора пытался разнять драку в баре петербургского отеля, а потасовка, как утверждается, началась за соседним столиком между двумя другими постояльцами. Mash также опубликовал соответствующее видео конфликта.