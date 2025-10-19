Вологодский губернатор разберется в обстоятельствах драки с участием своего зама

Филимонов уточнил, что вице-губернатор поехал в Петербург с женой и дочерью, это была частная поездка на соревнования ребенка. Причины бытового конфликта выясняются. Губернатор добавил, что в таких случаях необходимо сохранять холодный рассудок, «особенно если ты государственный или муниципальный служащий».