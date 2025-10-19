Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вологодский губернатор разберется в обстоятельствах драки с участием своего зама

Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намерен разобраться в обстоятельствах драки в Санкт-Петербурге, в которой оказался замешан его заместитель Иван Иноземцев. Ранее стало известно, что чиновник подрался в гостинице с предпринимателем из Пскова.

Филимонов уточнил, что вице-губернатор поехал в Петербург с женой и дочерью, это была частная поездка на соревнования ребенка. Причины бытового конфликта выясняются. Губернатор добавил, что в таких случаях необходимо сохранять холодный рассудок, «особенно если ты государственный или муниципальный служащий».

«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь в обстоятельствах», – написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Mash сообщил ранее о конфликте Иноземцева с 45-летним предпринимателем из Пскова. Позднее канал написал, что замгубернатора пытался разнять драку в баре петербургского отеля, а потасовка, как утверждается, началась за соседним столиком между двумя другими постояльцами. Mash также опубликовал соответствующее видео конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её