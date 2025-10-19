Журналистам из РФ не разрешили носить одежду с символикой страны на ЧМ

Российские журналисты, которые работают на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, не должны появляться в одежде с символикой своей страны в специально организованной для общения со спортсменами зоне. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG). Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Джакарте с 19 по 25 октября.