Журналистам из РФ не разрешили носить одежду с символикой страны на ЧМ
Российские журналисты, которые работают на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, не должны появляться в одежде с символикой своей страны в специально организованной для общения со спортсменами зоне. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG). Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Джакарте с 19 по 25 октября.
«Вы не имеете права носить или демонстрировать предметы с российской символикой в микст-зоне», – ответили в FIG.
ТАСС отмечает, что на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 г. в Лондоне, где легкоатлеты из РФ выступали в нейтральном статусе, подобные ограничения не действовали.
19 октября российские гимнасты приняли участие в квалификационном турнире чемпионата мира, где отбирались на финалы личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах. В этот же день старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил, что заявленный в последний момент на соревнования гимнаст Алексей Усачев не выступит в Джакарте в соответствии со спортивным принципом.
По итогам квалификации определятся сильнейшие восемь спортсменов в каждом виде, которые выступят в финалах 23–25 октября. Турнир завершится церемонией награждения и гала-шоу.
С февраля 2022 г. большинство россиян отстранены от международных турниров, включая чемпионаты мира и Европы. В некоторых видах спорта атлеты допускаются до соревнований в нейтральном статусе.