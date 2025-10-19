В московском метро полицейские задержали мужчину за запуск пиротехники

Пиротехническое изделие привел в действие мужчина 1972 г. р., уточнили в полиции. Хлопок произошел около 13:00. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате инцидента никто не пострадал.