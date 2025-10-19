Газета
Главная / Общество /

В московском метро полицейские задержали мужчину за запуск пиротехники

Ведомости

Столичные полицейские задержали мужчину, который поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел днем 19 октября на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная», сотрудники полиции метрополитена проводят проверку.

Пиротехническое изделие привел в действие мужчина 1972 г. р., уточнили в полиции. Хлопок произошел около 13:00. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует ход и результаты процессуальной проверки и привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности, говорится также в заявлении надзорного ведомства. Там подтвердили, что медицинская помощь после произошедшего никому не понадобилась.

По данным Telegram-канала «112», мужчина взорвал в вагоне метро страйкбольную гранату. Он зашел в вагон с двумя гранатами и привел в действие одну из них, говорится в публикации.

