Круживший над Петербургом самолет AZAL при посадке выкатился за полосу
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт «Пулково», где выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в авиагавани.
Сначала Flightradar сообщил, что вылетевший из аэропорта самолет кружил над Ленинградской областью. В авиаслужбах ТАСС уточнили, что экипаж судна запросил немедленный возврат в пункт вылета из-за технических причин.
Позже в «Пулково» пояснили, что причиной экстренной посадки стала неисправность стойки шасси. Борт приземлился в 03:40 мск, пассажиры и экипаж не пострадали.
После инцидента аэропорт временно приостанавливал прием и отправку рейсов, но уже к 04:46 мск полностью возобновил работу.