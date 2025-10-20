Газета
Главная / Общество /

Круживший над Петербургом самолет AZAL при посадке выкатился за полосу

Ведомости

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт «Пулково», где выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в авиагавани.

Сначала Flightradar сообщил, что вылетевший из аэропорта самолет кружил над Ленинградской областью. В авиаслужбах ТАСС уточнили, что экипаж судна запросил немедленный возврат в пункт вылета из-за технических причин.

Позже в «Пулково» пояснили, что причиной экстренной посадки стала неисправность стойки шасси. Борт приземлился в 03:40 мск, пассажиры и экипаж не пострадали.

После инцидента аэропорт временно приостанавливал прием и отправку рейсов, но уже к 04:46 мск полностью возобновил работу.

