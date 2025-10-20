В Гонконге грузовой Boeing 747 выкатился с полосы и упал в море
В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing 747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в автомобиль службы безопасности и упал в море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропорта.
Авария произошла около 3:50 по местному времени (22:50 мск). По данным агенства, погибли два сотрудника службы безопасности, находившиеся в машине. Все четыре члена экипажа самолета выжили.
Исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю сообщил, что сотрудники службы безопасности не подавали признаков жизни, когда их извлекли из воды: один умер на месте, второй – в больнице.
Самолет принадлежал турецкой компании ACT Airlines и выполнял грузовой рейс от имени авиаперевозчика Emirates, базирующегося в Дубае.
Причины инцидента выясняются. Специалисты анализируют погодные условия, состояние ВПП, а также техническое состояние самолета и действия экипажа. Согласно записи переговоров авиадиспетчеров, пилоты не сообщали о неполадках перед посадкой на полосу.
В аэропорту сообщили, что патрульная машина службы безопасности двигалась вдоль северной полосы за ограждением и не выезжала на ВПП. После посадки самолет неожиданно свернул влево и столкнулся с автомобилем, что «не было обычным маневром».