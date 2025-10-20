Росстат опубликовал портрет среднестатистического россиянина

Россиянам в 2024 г. в среднем был 41 год. У мужчин и женщин средний возраст незначительно отклонялся от этого значения: 38 лет и 43 года соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Всего среди населения зафиксировано 46% мужчин и 54% женщин на конец периода.