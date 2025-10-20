Росстат опубликовал портрет среднестатистического россиянина
Рост мужчин в России в среднем достигал 162,9 см, в расчетах принимали участие россияне всех возрастов. Женщины показали результат в 159,5 см. При этом вес мужчин и женщин оказался на уровне 74,1 и 67 кг в конце 2024 г.
Специалисты Росстата отметили, что в официальном браке находилось 63% мужчин и 54% женщин. Среди основных интересов населения там назвали просмотр телепередач и фильмов (77,9%), общение с друзьями (70,6%), время за компьютером, планшетом и телефоном (50,2%). Еще 34% в свободное время читают книги, журналы и газеты, 24,5% занимаются хобби.
В 2024 г. аналитики подсчитали, что реальные денежные доходы россиян увеличились на 8,4% в сравнении с 2023 г. Жители страны получали заработную плату в размере 89 069 руб. (среднемесячная зарплата выросла на 19%). Среднестатистическая занятая в 2024 г. – женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли, зарабатывающая в месяц 84 199 руб.