В Армении задержали мэра Гюмри по подозрению в получении взятки
Главу армянского города Гюмри Вардана Гукасяна и еще семерых сотрудников мэрии задержали по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщил Telegram-канал антикоррупционного комитета страны.
Как пишет «Sputnik Армения», дело может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.
По данным издания, Гукасян и главный архитектор мэрии Гюмри договорились не сносить незаконное строение площадью около 1500 кв. м на улице Гарегин Нжде. В обмен они потребовали и получили от владельца около $10 000 в качестве взятки.
Гукасяна избрали на должность мэра Гюмри в апреле 2025 г. Он также возглавлял город с 2000 по 2012 г.